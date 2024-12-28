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Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.12.2024 12:55
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Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kale için düşünülen ilk adayın Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi. Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken sarı-kırmızılılar Uğurcan Çakır için çalışmalara başladı.

Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera'nın hikayesi sezon sonunda sona eriyor. Sözleşmesini henüz sarı-kırmızılılarla uzatmayan Uruguaylı eldivenin takıma veda edeceği öğrenildi.

GALATASARAY YENİLİK İSTİYOR

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Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleye genç ve dinamik bir kaleci arayan sarı-kırmızılılar Uğurcan Çakır için karar kıldı.

SEZON SONU BEKLENECEK

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Trabzonspor'un satmaya sıcak bakmadığı Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemeye karar veren Galatasaray yönetimi, Trabzonspor'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis teklif edecek.

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