Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera'nın hikayesi sezon sonunda sona eriyor. Sözleşmesini henüz sarı-kırmızılılarla uzatmayan Uruguaylı eldivenin takıma veda edeceği öğrenildi.

GALATASARAY YENİLİK İSTİYOR

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleye genç ve dinamik bir kaleci arayan sarı-kırmızılılar Uğurcan Çakır için karar kıldı.

SEZON SONU BEKLENECEK

Trabzonspor'un satmaya sıcak bakmadığı Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemeye karar veren Galatasaray yönetimi, Trabzonspor'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis teklif edecek.