Galatasaray, Ümit Akdağ transferini bitirmek üzere!

Galatasaray, yeni sezon transfer planlamasına daha lig bitmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un yıldız stoperi Ümit Akdağ için girişimlere başladı.

ÜMİT AKDAĞ TRANSFER İDDİASI

Galatasaray, Alanyaspor’da forma giyen ve potansiyeli yüksek olan 22 yaşındaki Ümit Akdağ için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların bir süredir Ümit Akdağ'ın performansını yakından takip ettiği ortaya çıktı.

ALANYASPOR SATMAYA SICAK

Ümit Akdağ'ın kariyerini baltalama niyetinde olmayan Alanyaspor'un kendilerine yapılacak 5 milyon Euro civarındaki teklifi kabul edebileceği öğrenildi