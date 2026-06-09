Milli Takım'a Arizona'da çöl şoku! Tesisleri gören şaştı

2026 FIFA Dünya Kupası dev turnuvasına sayılı günler kala, ABD'de kampa giren A Milli Futbol Takımımızın hazırlık üssü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ay-yıldızlı ekibimizin turnuva öncesinde fiziksel ve taktiksel yüklemelerini gerçekleştireceği Arizona'daki tesislerin coğrafi yapısı, ekstrem hava koşullarını da beraberinde getiriyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA BİR HAZIRLIK ÜSSÜ

Amerika Birleşik Devletleri’nin en sıcak eyaletlerinden biri olan Arizona'da kampa giren "Bizim Çocuklar", turnuva öncesinde adeta bir dayanıklılık testinden geçecek. Takımımızın antrenman yapacağı tesislerin paylaşılan ilk görüntülerinde, sahaların tamamen çorak ve kurak bir çöl arazisinin ortasına inşa edilmiş olması dikkat çekti.

TEK BİR AĞAÇ GÖLGESİ BİLE YOK!

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, antrenman sahalarının çevresinde oyuncuların veya teknik heyetin nefes alabileceği, sıcaktan korunabileceği tek bir ağaç gölgesinin bile bulunmadığı görüldü. Kavurucu güneşin altında, adeta açık hava fırınını andıran bir atmosferde çalışacak olan milli futbolcularımızın, bu ekstrem iklim koşullarına nasıl uyum sağlayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Teknik heyetin, oyuncuların sıvı kaybını önlemek ve güneş çarpmasının önüne geçmek adına özel bir sağlık protokolü uygulayacağı öğrenildi.