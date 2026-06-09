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ABD'de Milli Takım konvoyunda kaza! Herkes aşağı indi

2026 Dünya Kupası için ABD'de kampta olan A Milli Takımımızın otobüsüne eşlik eden polis konvoyunda kaza yaşandı.

ABD'de Milli Takım konvoyunda kaza! Herkes aşağı indi
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde kampa giren A Milli Futbol Takımımızın kafilesinde hareketli ve korku dolu dakikalar yaşandı. Ay-yıldızlı ekibimizin antrenman dönüşü sırasında meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi.

OTOYOLDA KORKUTAN KAZA

ABD de Milli Takım konvoyunda kaza! Herkes aşağı indi 1

Arizona Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirdiği yoğun antrenmanın ardından konakladığı otele geçmek üzere iki otobüs halinde yola çıkan A Milli Takım kafilesi, otoyolda beklenmedik bir olayla karşılaştı. Milli takım otobüslerine eskortluk yapan güvenlik konvoyundaki motosikletli bir Amerikan polisinin otoyol üzerinde kaza yaptığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIM GÖREVLİLERİ YARDIMA KOŞTU

ABD de Milli Takım konvoyunda kaza! Herkes aşağı indi 2

Olayın hemen ardından konvoy durdurulurken, otoyol trafiği bölgedeki diğer polis ekipleri tarafından kesildi ve olay yerine acil olarak ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan talihsiz kazanın ardından A Milli Takım kafilesinde yer alan görevlilerin, yaralanan polis memuruna yardım edebilmek amacıyla hızla araçlardan inerek olay yerine koştuğu görüldü.

Meydana gelen kaza sebebiyle milli takım otobüsleri otoyolda yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı. Hafif şekilde yaralandığı açıklanan polis memuruna ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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