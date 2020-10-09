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Galatasaray - Ümit Milli Takımı maç sonucu: 0-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 20:35 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi.

Galatasaray - Ümit Milli Takımı maç sonucu: 0-0

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Türkiye Ümit Milli Takımı ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka golsüz sonuçlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki müsabakaya Galatasaray; Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Marcao Teixeira, Arda Turan, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne ile başladı.

İkinci yarının başında Mbaye Diagne’nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Galatasaray’da milli takım kamplarındaki Emre Kılınç, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Radamel Falcao maçta yer almadı.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Peter Etebo, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tedavileri sonrası takımdan ayrı salonda çalışmalara başladı.

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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