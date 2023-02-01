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Galatasaray Ümraniyespor maçı oynanırken taraftarlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

01.02.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Lider Galatasaray 22. hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Sarı-Kırmızılılar olurken, 11. dakikada Umut Nayir'in golüne engel olamadı. Golün 5 dakika sonrasında da net bir fırsat yakalayan konuk ekipte Avounou'nun şutunda Muslera gole izin vermezken, Galatasaray resmi hesabından telefonlara gelen bildirim herkesi kızdırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Ümraniyespor maçı oynanırken taraftarlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleye oldukça baskılı başlarken, daha ilk dakikalarda Ümraniyespor kalesinde ciddi tehlikeler yaratmayı başardı.

GALATASARAY'A BÜYÜK ŞOK!

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İyi oyununa rağmen Sarı-Kırmızılı ekip mücadelenin 11. dakikasında Ümraniyespor'un tecrübeli forveti Umut Nayir'in golünü engel olamazken, rakibi karşısında 1-0 geriye düştü ve büyük bir şok yaşadı.

KARŞI KARŞIYA KALDI

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Bu dakikadan sonra da baskısını sürdüren Galatasaray, karşılaşmanın 16. dakikasında Ümraniyespor'un kontra atağında Avounou bir anda ceza sahası içerisinde Muslera ile karşı karşıya kaldı.

MUSLERA İZİN VERMEDİ

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Avounou'nun vuruşunda Sarı-Kırmızılı taraftarlar nefesini tutarken Muslera iki hamlede net bir golü kurtarmayı başardı.

TELEFONLARA GOL BİLDİRİMİ GELDİ

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Tam da bu esnada Galatasaray resmi uygulamasından kullanıcılara bir gol bildirimi geldi. Gönderilen bildirimde Ümraniyespor'un 2-0 öne geçtiği görülürken, taraftarlar bu duruma çok sinirlendi.

[RMV-10]
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