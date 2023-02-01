Galatasaray Ümraniyespor maçı oynanırken taraftarlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleye oldukça baskılı başlarken, daha ilk dakikalarda Ümraniyespor kalesinde ciddi tehlikeler yaratmayı başardı.

GALATASARAY'A BÜYÜK ŞOK!

İyi oyununa rağmen Sarı-Kırmızılı ekip mücadelenin 11. dakikasında Ümraniyespor'un tecrübeli forveti Umut Nayir'in golünü engel olamazken, rakibi karşısında 1-0 geriye düştü ve büyük bir şok yaşadı.

KARŞI KARŞIYA KALDI

Bu dakikadan sonra da baskısını sürdüren Galatasaray, karşılaşmanın 16. dakikasında Ümraniyespor'un kontra atağında Avounou bir anda ceza sahası içerisinde Muslera ile karşı karşıya kaldı.

MUSLERA İZİN VERMEDİ

Avounou'nun vuruşunda Sarı-Kırmızılı taraftarlar nefesini tutarken Muslera iki hamlede net bir golü kurtarmayı başardı.

TELEFONLARA GOL BİLDİRİMİ GELDİ

Tam da bu esnada Galatasaray resmi uygulamasından kullanıcılara bir gol bildirimi geldi. Gönderilen bildirimde Ümraniyespor'un 2-0 öne geçtiği görülürken, taraftarlar bu duruma çok sinirlendi.

