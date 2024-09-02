Galatasaray, uzun süredir beklediği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı! Ismail Jakobs, İstanbul’a geldi

Derrick Köhn ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco’nun Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Jakobs, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Ismail Jakobs, bu sezon Monaco’nun Ligue 1’de oynadığı iki maçta da forma giydi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Senegalli sol bek için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 7,5 milyon Euro olduğu kaydedildi.