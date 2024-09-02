SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, uzun süredir beklediği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı! Ismail Jakobs, İstanbul’a geldi

Galatasaray, uzun süredir beklediği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı! Ismail Jakobs, İstanbul’a geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 07:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın yeni transferi Senegalli sol bek Ismail Jakobs, İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir beklediği sol bek transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Galatasaray, uzun süredir beklediği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı! Ismail Jakobs, İstanbul’a geldi
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Monaco
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Derrick Köhn ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco’nun Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

a1c6ab5577b94f6abe9e51aab115f96a

Jakobs, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Ismail Jakobs, bu sezon Monaco’nun Ligue 1’de oynadığı iki maçta da forma giydi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

19Ib2BnOl0KpVjQUJ0_B3Q

Galatasaray'ın Senegalli sol bek için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 7,5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşında yeni sistem önerisi! Milyonlar bunu bekliyor

Emekli maaşında yeni sistem önerisi! Milyonlar bunu bekliyor

Resmi Gazete'de Kur Korumalı Mevduat Kararı!

Resmi Gazete'de Kur Korumalı Mevduat Kararı!

Avrupa Ligi'nde lig aşamasının şampiyonu Süper Lig devi!

Avrupa Ligi'nde lig aşamasının şampiyonu Süper Lig devi!

Trabzonspor ile Eyüpspor yenişemedi! Arda Turan durdurulamıyor!

Trabzonspor ile Eyüpspor yenişemedi! Arda Turan durdurulamıyor!

A. Demirspor maçının ardından kriz! Tüm paylaşımları sildi... Resmi açıklama bekleniyor

A. Demirspor maçının ardından kriz! Tüm paylaşımları sildi... Resmi açıklama bekleniyor

Dünyaca ünlü futbolcuya maç çıkışı silahlı saldırı! Camı kırıp kolundaki saati istediler

Dünyaca ünlü futbolcuya maç çıkışı silahlı saldırı! Camı kırıp kolundaki saati istediler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.