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Galatasaray Valentine Ozornwafor'u Almeira'ya kiraladığını KAP'a bildirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un resmen Almeria'ya kiralandığını açıkladı. Oyuncuyu 200 bin Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katan Almeria, Galatasaray'a 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 1 milyon 850 bin Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alabilecek.

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u Almeira'ya kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray'ın bu yaz başında 300 bin euroya transfer ettiği Nijeryalı savunma oyuncusu Ozornwafor'un yeni takımı resmen belli oldu.

Galatasaray, transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200.000 Euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1.850.000 Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının %20'sini Şirketimize ödeyecektir."

FATİH TERİM, DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Sarı-kırmızılı takıma katıldığı günden bu yana Fatih Terim'in dikkatle takip ettiği Ozornwafor henüz yeterli olmadığı için kiralık olarak gönderilmesine karar verildi

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Valentine Ozornwafor Almeira

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