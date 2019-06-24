Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u sağlık kontrolünden geçirdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, anlaşmaya vardığı Valentine Ozornwafor'u sağlık kontrolünden geçirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Fatih Terim'in Bodrum'dan dönmesinin ardından transfer edilecek isimlerle ilgili son görüşmeler yapılırken, Valentine Ozornwafor ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılıların aylar öncesinde anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına katılacak Valentine Ozornwafor, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmesi halinde kadroda yer bulacak.

Nijerya kulübü Enyimba Aba'ya Ozornwafor için 100 bin dolar ödeyen Galatasaray, genç futbolcunun performansının beğenilmemesi halinde kiralık teklifleri değerlendirecek.

