Galatasaray Van Aanholt ile 2+1 yıllık anlaşma!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar aradığı sol beki buldu. Galatasaray'ın Crystal Palace ekibinden ayrılan Van Aanholt ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Detaylar haberde...

MARİO RUI OLMADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın sol bek adayları listesinde Mario Rui ilk sıradaydı ama sarı-kırmızılılar Napoli ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varamadı. Galatasaray Van Aanholt'a yöneldi.

2+1 YILLIK İMZA

Romano, "Türkler şimdi Van Aanholt'u resme dahil etti. Taraflar bu hafta İstanbul'da bir araya gelecek" ifadesini kullandı. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu ve sözleşmenin 2+1 yıllık olacağı öne sürüldü.

OYNADIĞI KULÜPLER

Kariyeri boyunca daha çok İngiltere'de forma giyen Patrick van Aanholt, bugüne kadar Leicester, Chelsea, Sunderland, Wigan ve Crystal Palace gibi kulüplerde görev yaptı. Hollandalı futbolcu toplam 381 maçta 33 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Van Aanholt, hatırlanacağı üzere 30 Ocak 2017 tarihinde 10.5 milyon Euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu. 7 milyon Euro Transfermarkt değeri bulunan futbolcu, Premier League'de geçen sezon 22 maçta şans bulabildi ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)



