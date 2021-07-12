SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Van Aanholt ile 2+1 yıllık anlaşma!

Galatasaray Van Aanholt ile 2+1 yıllık anlaşma!

12.07.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray sol bek transferi yapacak. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Patrick van Aanholt'u gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Van Aanholt ile 2+1 yıllık anlaşma!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar aradığı sol beki buldu. Galatasaray'ın Crystal Palace ekibinden ayrılan Van Aanholt ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Detaylar haberde...

MARİO RUI OLMADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın sol bek adayları listesinde Mario Rui ilk sıradaydı ama sarı-kırmızılılar Napoli ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varamadı. Galatasaray Van Aanholt'a yöneldi.

2+1 YILLIK İMZA

Romano, "Türkler şimdi Van Aanholt'u resme dahil etti. Taraflar bu hafta İstanbul'da bir araya gelecek" ifadesini kullandı. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu ve sözleşmenin 2+1 yıllık olacağı öne sürüldü.

Roberto Mancini: "Bu zaferi hak ettik"Roberto Mancini: "Bu zaferi hak ettik"

OYNADIĞI KULÜPLER

Kariyeri boyunca daha çok İngiltere'de forma giyen Patrick van Aanholt, bugüne kadar Leicester, Chelsea, Sunderland, Wigan ve Crystal Palace gibi kulüplerde görev yaptı. Hollandalı futbolcu toplam 381 maçta 33 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Van Aanholt, hatırlanacağı üzere 30 Ocak 2017 tarihinde 10.5 milyon Euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu. 7 milyon Euro Transfermarkt değeri bulunan futbolcu, Premier League'de geçen sezon 22 maçta şans bulabildi ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan yeni forvet sürpriziBeşiktaş'tan yeni forvet sürprizi
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman?Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.