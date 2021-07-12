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Roberto Mancini: "Bu zaferi hak ettik"

12.07.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Roberto Mancini, final sonrasında konuştu.

Roberto Mancini: "Bu zaferi hak ettik"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, İngiltere'yi yenerek EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştıkları maçın ardından konuştu.

Hak ettikleri bir zafer kazandıklarını belirten deneyimli hoca, "Maçın hemen başında gol yedik ancak reaksiyon gösterdik ve bu zaferi hak ettik. Mutluyuz, İtalya'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye de mesaj yollayan Mancini, "Harika bir grubumuz var, kolay bir maç değildi. Penaltılarda biraz şansa ihtiyacımız vardı. İngilizler için üzgünüm. Çok geliştiler ve hala gelişebilirler." dedi

İtalya, 53 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milli Futbol Takımı
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