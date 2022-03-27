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Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.03.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmazken, 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndan dönen Barış Alper Yılmaz takımla çalıştı.

Isınma ile başlayan idmanda bir süre top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı ekip, topla çıkış idmanları yaptı. Bir süre pozisyon bitirme uygulamaları üzerinde duran Galatasaraylı futbolcular duran top çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

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