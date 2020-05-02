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Galatasaray ve Al-Nasr Riyad'ın Maicon görüşmesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre; Al-Nasr Riyad kulübü, Maicon Pereira'dan memnun olduğunu ve takımda kalacağını açıkladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde, Maicon'un menajerinin Al-Nasr Riyad kulübü ile yeni bir sözleşme imzalamak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi. Brezilyalı savunma oyuncusunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüşmlere başladığı ve oyuncunun Galatasaray'dan ayrılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

Sarı-Kırmızılı takımın, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu için ne kadar bir bonservis bedeli talep edeceği ise henüz belli değil.

MAİCON DA KALMAK İSTİYOR

31 yaşındaki savunma oyuncusunun da Arabistan ekibinde mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giymişti. Bilindiği üzere, Maicon 1.7 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine 1.5 yıllığına kiralanmıştı.

(AJANSSPOR)


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