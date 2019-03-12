Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

MYNET.COM | Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Hedefte, Premier Lig yıldızı var...

İngiliz Daily Star'ın iddiasına göre Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra, Brighton ve Crystal Palace, Newcastle forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Mo Diame ile ilgileniyor.

Haberde, Diame'nin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve 31 yaşındaki oyuncuyla bu takımların ilgilendiği belirtilirken, Diame'nin uzun süreli bir sözleşme istediği için Newcastle United'ın 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddettiği aktarıldı.

Konu ile ilgili geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Diame ise, "Yönetim, Newcastle'da kalmak istediğimi biliyor. Burada mutluyum. Başlangıçta zorlansam da buraya alıştım ancak gitmemi isterlerse giderim, benim açımdan sorum değil" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Newcastle United formasıyla 24 maçta süre alan Diame, gol atıp asist yapma başarısı gösteremedi.





