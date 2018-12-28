Galatasaray ve Falcao: İtiraf ediyorum haberler doğru

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor; Radamel Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlik'in yaptığı "Türkiye hazır mısın?" paylaşımının ardından Falcao ve Galatasaray ekseninde görüşmeler devam ediyor.
Falcao Galatasaray'a geliyor
ASpor'un "son dakika" bantıyla ekrana taşıdığı habere göre; "Galatasaray, Monaco'ya Falcao transferi için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı ve gelecek cevabı beklemeye başladı.
Haberde; Monaco'nun yüksek kazancından dolayı Falcao'yu elden çıkartmak istediği ve Kolombiyalı yıldızın da kulübün genel durumu ve transfer stratejilerinden dolayı ayrılmaya sıcak bakıldığı ifade edildi.
Falcao'nun kiralık transferi için sponsor arayışna giren Galatasara, bu sabah saatlerinde bu konuda iki firma ile görüşme yaptığı ve olumlu sinyaller almasının ardından Monaco'ya teklifini sundu.
Monaco Kulübü'ne olan yakınlığı bilinen Yahoo Sports Fransa muhabirlerinden Manu Lonjon ise, Falcao ve Galatasaray hakkında çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade ederek; "Haberler doğru. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, oyuncunun devasa maaşını karşılayabilmek için şu anda bir sponsor arayışında. Falcao'nun Monaco'dan aldığı net ücretin 9 milyon euro olduğunu hatırlatmak gerek" ifadelerini kullandı. (SPORX)
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