Galatasaray ve Falcao: İtiraf ediyorum haberler doğru

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor; Radamel Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlik'in yaptığı "Türkiye hazır mısın?" paylaşımının ardından Falcao ve Galatasaray ekseninde görüşmeler devam ediyor.

Falcao Galatasaray'a geliyor

ASpor'un "son dakika" bantıyla ekrana taşıdığı habere göre; "Galatasaray, Monaco'ya Falcao transferi için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı ve gelecek cevabı beklemeye başladı.

Haberde; Monaco'nun yüksek kazancından dolayı Falcao'yu elden çıkartmak istediği ve Kolombiyalı yıldızın da kulübün genel durumu ve transfer stratejilerinden dolayı ayrılmaya sıcak bakıldığı ifade edildi.

Falcao'nun kiralık transferi için sponsor arayışna giren Galatasara, bu sabah saatlerinde bu konuda iki firma ile görüşme yaptığı ve olumlu sinyaller almasının ardından Monaco'ya teklifini sundu.