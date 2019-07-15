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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Fejsa savaşı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.07.2019 21:33 | Son Güncelleme

Bu transfer sezonunda Vedat Muriç için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Ljubomir Fejsa için rekabet ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Fejsa savaşı

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı teklifleri kabul etti ve son kararı oyuncuya bıraktı.

FEJSA KARAR VERMEDİ

Takımıyla birlikte ABD kampına giden Fejsa'nın zaman istediği bildirildi. Son kararını ABD'de verecek olan futbolcu, kamp dönüşü iki kulüpten birini seçecek.

30 yaşındaki futbolcu, 6 sezondur Benfica forması giyiyor. Portekiz ekibinin 2013'te Olympiakos'tan transfer ettiği Fejsa, Portekiz Ligi'nde 111 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Fejsa

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