Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Fejsa savaşı

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı teklifleri kabul etti ve son kararı oyuncuya bıraktı.

FEJSA KARAR VERMEDİ

Takımıyla birlikte ABD kampına giden Fejsa'nın zaman istediği bildirildi. Son kararını ABD'de verecek olan futbolcu, kamp dönüşü iki kulüpten birini seçecek.

30 yaşındaki futbolcu, 6 sezondur Benfica forması giyiyor. Portekiz ekibinin 2013'te Olympiakos'tan transfer ettiği Fejsa, Portekiz Ligi'nde 111 maça çıkarken 1 gol kaydetti.



