Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerini geride bıraktı! işte o şaşırtan rakamlar

Galatasaray'ın güncel kurla en ucuz kombine fiyat 535 Euro, Fenerbahçe'nin ise 457 Euro seviyesinde.



En pahalı biletlere bakıldığında ise VİP trübün haricinde sarı kırmızılı takımı izlemenin bedeli 4010 euroyu, Fenerbahçe'yi izlemenin ise 3118 euro'yu buldu.



AVRUPA'NIN DEVLERİ YILLIK KOMBİNE FİYATLARINI DUYURDU

Avrupa'nın birçok büyük ligindeki takımlar yıllık kombine fiyatını duyurdu. Real amdrid'in en ucuz kombine bilet fiyatı 507 euro seviyesinde. İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'a Anfield Road'da izlemenin bedeli 842 euro ile 1068 euro arasında değişiyor.



Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin en ucuz kombinesi 460 euro. Tribünleri ile bilinen Borussia Dortmund'un en pahalı kombinesi 1360 euro tutarında.

(Kaynak: Ekoltv.com.tr)