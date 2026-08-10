Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Bruma Türkiye'ye transfer olabilir!

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, Benfica'da yeni sezon planlarının dışında kaldı. Portekizli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BENFICA'DA GÖZDEN ÇIKARILDI

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma'nın Benfica'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun, yeni sezon öncesinde teknik heyetin planlamasında yer almadığı belirtildi.

İLK MAÇTA KADROYA ALINMADI

2024-2025 sezonunun devre arasında Benfica'ya transfer olan Bruma, beklentilerin altında kalan forma şansının ardından yeni sezon hazırlıklarında kadro dışında kaldı.

Teknik direktör Marco Silva'nın, sezonun ilk maçında kadroya dahil etmediği tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine takım planlarında yer vermediğini bildirdiği aktarıldı.

BRUMA'NIN HEDEFİ TÜRKİYE

Portekiz basınından Record'un haberine göre Bruma, kariyerini Türkiye'de sürdürme fikrine sıcak bakıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcunun kendisine yeni bir kulüp aradığı ve Türkiye'ye dönme ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Benfica ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma'nın güncel piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da üç, Fenerbahçe'de ise bir sezon forma giyen Portekizli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.