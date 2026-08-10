Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Bruma Türkiye'ye transfer olabilir!

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, Benfica'da yeni sezon planlarının dışında kaldı. Portekizli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma'nın Benfica'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun, yeni sezon öncesinde teknik heyetin planlamasında yer almadığı belirtildi.
2024-2025 sezonunun devre arasında Benfica'ya transfer olan Bruma, beklentilerin altında kalan forma şansının ardından yeni sezon hazırlıklarında kadro dışında kaldı.
Teknik direktör Marco Silva'nın, sezonun ilk maçında kadroya dahil etmediği tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine takım planlarında yer vermediğini bildirdiği aktarıldı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre Bruma, kariyerini Türkiye'de sürdürme fikrine sıcak bakıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcunun kendisine yeni bir kulüp aradığı ve Türkiye'ye dönme ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi.
Benfica ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma'nın güncel piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'da üç, Fenerbahçe'de ise bir sezon forma giyen Portekizli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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