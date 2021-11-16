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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Gareth Bale bombası!

16.11.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale için Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer önerisi geldi. İspanyol basını, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu için aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu bazı takımlara teklif gönderileceği ve Ocak ayında transferin gerçekleştirilmeye çalışılacağı iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Gareth Bale bombası!
Gareth Bale

Gareth Bale

GLR Galler
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Dizinden sakat olduğunu iddia ederek Real Madrid’le idmanlara bile çıkmayan Gareth Bale, Galler’in Dünya Kupası Grup eleme maçında Belarus maçında sahaya 11’de hem de kaptan olarak çıktı. 5-1 kazanılan maçta ilk golün asistini yaptı. İkinci yarıda kenara geldi.

HEDEF TAHTASINDA BALE VAR

İspanyol basını “iki yüzlü Bale” diyerek Galli oyuncuyu hedef tahtasına koydu. Geçen sezon Tottenham’da kiralık olarak forma giyen yıldızın, Carlo Ancelotti tarafından istenmediğini iddia edildi. İspanyollar sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bale’in hangi takıma isterse Ocak ayından itibaren bedelsiz gidebileceğini yazdı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Bale için Real Madrid’in menajerler aracılığıyla aralarında Olympiakos, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt gibi takımlarla temas kurduğu ancak cevap alamadığı belirtildi. Bu takımların hiç birisinin yaz aylarında Real Madrid’e Bale’in yüksek kazancı yüzünden dönüş yapmadığını iddia edildi. Real Madrid’in Bale’i Ocak ayında aralarında bu takımların da olduğu Avrupa’nın ve Orta Doğunun pek çok takımına yeniden önereceği belirtildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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