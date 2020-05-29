Galatasaray ve Fenerbahçe'den Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE DE "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI PAYLAŞTI

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz" denildi.

