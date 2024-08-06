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Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası iki ezeli rakibin taraftarlarını heyecanlandırmıştı! Liverpool'a imzası an meselesi

06.08.2024 15:28
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Geçen sezon şampiyonluk yarışında rekabet sağlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferlerine tek tek devam ediyor. Fenerbahçe, Saint Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü gibi isimleri kadrosuna katarken Galatasaray da Batshuayi, Jellert ve Sara'ya imza attırdı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu yıldız isim Liverpool'a imza atıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası iki ezeli rakibin taraftarlarını heyecanlandırmıştı! Liverpool'a imzası an meselesi

Sezona 5-0'lık ağır Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da yönetimden teknik heyete herkes eleştiriliyor. Futbolcular da bu eleştirilerden nasibini aldı. Mental açıdan istekli görünmeyen oyuncu grubuna teknik heyetten uyarı geldi.

Fenerbahçe ise bu akşam deplasmanda Lille ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, eğer Lille takımını elerse Şampiyonlar Ligi play off turuna katılmaya hak kazanacak. Mourinho'nun öğrencileri Fransa'dan avantajlı bir skor alıp Türkiye'ye dönme niyetinde.

ımmo

G. SARAY VE FENERBAHÇE İSTİYORDU LİVERPOOL'A İMZA ATIYOR

Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Federico Chiesa'nın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chiesa, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a imza atacak.

EURO 2020'NİN YILDIZIYDI

Özellikle Euro 2020'nin yıldızları arasında yer alan Chiesa, yaşadığı sakatlıktan sonra form düşüklüğü yaşamıştı. 1997 doğumlu forvet, şimdiye dek Serie A'da 47 gol atıp 43 de asist yaptı. Futbola Fiorentina altyapısında başlayan Chiesa, 2020'den beri Juventus forması giyiyor.

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