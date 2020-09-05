Galatasaray ve Fenerbahçe İnterli yıldız Kwadwo Asamoah'ın peşinde!

Türkiye'nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Inter'de kadroda yer bulmakta zorlanacağı belirtilen tecrübeli sol kanat Kwadwo Asamoah konusunda transfer yarışında oldukları belirtildi. Interle yeniden anlaşan teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında olmadığı belirtilen Asamoah'ın adı önceki yıllarda özellikle Galatasaray'la ciddi şekilde anılmıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

Transferde ismi Galatasaray'la anıldığı dönemde 2 sene önce bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutan Asamoah, Milano ekibinde yılda 3 milyon euro kazanıyor ve kulüp bu ciddi rakamda Ganalı oyuncudan indirim talep ediyor. Gana basınından ghanasoccernet.com'da yer alan habere göre, oyuncuyla Türkiye'nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.