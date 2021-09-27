Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlar penaltı mı?

Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Galatasaray, TT Arena'da 4 maçlık galibiyet hasretini Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek giderirken, çok sayıda eksikle İzmir'e giden Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Bu hafta özellikle Galatasaray - Göztepe ve Hatayspor - Fenerbahçe maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar çok konuşuldu.

KIM MIN JAE'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

Hatayspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede sarı lacivertlilerin Koreli oyuncusu Kim Min Jae'nin ceza sahası içerisinde topu kornere gönderdiği pozisyon tartışmalara yol açtı.

Deniz Çoban, yayıncı kuruluştaki Trio programında, "Bu el destek eliyse penaltı verilmez. Bizim görmediğimiz, oyuncu topa kafasıyla vuruyor mu? Ama bizim görmediğimiz bir açıdan VAR'ın önünde bunun kafaya değdiğini doğrulayan bir açı varsa penaltı olmaz. Ben pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Eski hakemlerden Ahmet Çakar ise "Kim Min Jae'nin pozisyonu penaltı değil." yorumunu yaptı. Sosyal medyada pozisyonun penaltı olmadığını iddia eden taraftarlar ise IFAB kuralını içeren paylaşımlarda bulundu;

Bir oyuncunun düşerken destek için kollarını vücudu ile zemin arasına koyması doğaldır.

G.SARAY - GÖZTEPE MAÇINDA TARTIŞILAN POZİSYON

Mücadelenin 28. dakikasında sarı-kırmızılıların ceza sahası içinde oluşan karambolde top Cicaldau'nun eline çarptı ve İzmir ekibi penaltı bekledi. Bu pozisyon da tartışmalara neden oldu ve gözler hakem hocalarına çevrildi.

Deniz Çoban, pozisyonla ilgili, "Yere düşen bir oyuncunun kolları bu şekilde olur. Vücut pozisyonunda bir anormallik yok. Elin topa giden bir hareketi yok. Top eline düşüyor. Bu klasik bir çarpma. Bunu penaltı diye asla düşünmeyiz. Tamamen doğal pozisyonda olan eline düşüyor. Hakemin devam kararı doğru." yorumunda bulundu.

Yine eski hakemlerden Deniz Ateş Bitnel, "Cicaldau'nun eline temas eden top Penaltı olmaz . El doğal konumda genişleme yok." dedi.

Erman Toroğlu'nun pozisyonla ilgili yorumu ise "Cicaldau'nun elle oynaması penaltı." şeklinde oldu.



