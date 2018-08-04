SPOR

Galatasaray ve Fenerbahçe, Marlon için karşı karşıya!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Fenerbahçe, Yerry Mina transferinde sonuç alamayınca rotayı Barcelona'da forma giyen bir diğer stoper Marlon'a çevirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Marlon için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Barcelona'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon Santos ile ilgilendikleri iddia edildi.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan ekibinin geçtiğimiz sezon Nizza'ya kiralık olarak gönderdiği Marlon Santos bu sezon da bir başka takıma kiralık olarak gönderilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bu transfer için somut girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Marlon Barcelona

Marlon Santoss 22 yaşında ve 1.82 boyunda. Stoper mevkinde forma giyen Brezilyalı futbolcu 2016 yılınad Fluminense'den Barcelona'ya kiralandı. Barcelona Marlon Santos'u 1 yıl sonrasında 5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Marlon Santos'un transfermarkt güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor. (Akşam)

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Süper Lig maçları sırasında Periscope'a erişim engeliSüper Lig maçları sırasında Periscope'a erişim engeli
Cengiz Ünder bombasıCengiz Ünder bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marlon barcelona Galatasaray Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Arsenal'den Vida için 25 milyon Pound!

Arsenal'den Vida için 25 milyon Pound!

Fenerbahçe eski Aziz Yıldırım'dan istifa açıklaması

Fenerbahçe eski Aziz Yıldırım'dan istifa açıklaması

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Quaresma'nın yerini kaptı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Quaresma'nın yerini kaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe, Marlon için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe, Marlon için karşı karşıya!

Süper Lig maçları sırasında Periscope'a erişim engeli

Süper Lig maçları sırasında Periscope'a erişim engeli

Cengiz Ünder bombası

Cengiz Ünder bombası

TFF: U21 ligleri bu sezon son kez düzenlenecek

TFF: U21 ligleri bu sezon son kez düzenlenecek

Süper Lig modern statlarıyla yeni sezonu bekliyor

Süper Lig modern statlarıyla yeni sezonu bekliyor

Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.