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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Suarez teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşme imzalayacak...

25.12.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı golcü Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımından ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Gremio ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Suarez teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşme imzalayacak...

Uruguay'ın Nacional takımında 6 aylık macerası sona eren Luis Suarez'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Ülkemiz takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Suarez kararını verdi.

6 MİLYON EURO OLAN TEKLİFİ REDDETTİ

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Nacional'dan ayrılarak yeni takım arayışlarına başlayan Suarez, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için 6 milyon Euro'luk teklifini elinin tersiyle itti ve yeni takımıyla her konuda anlaşma sağladı.

1 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

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Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio'nun önerdiği 1 yıllık kontratı kabul eden Suarez, resmi evrakların hazırlanmasının ardından Brezilya'ya gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.


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