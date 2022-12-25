Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Suarez teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşme imzalayacak...

Uruguay'ın Nacional takımında 6 aylık macerası sona eren Luis Suarez'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Ülkemiz takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Suarez kararını verdi.

6 MİLYON EURO OLAN TEKLİFİ REDDETTİ

Nacional'dan ayrılarak yeni takım arayışlarına başlayan Suarez, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için 6 milyon Euro'luk teklifini elinin tersiyle itti ve yeni takımıyla her konuda anlaşma sağladı.

1 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio'nun önerdiği 1 yıllık kontratı kabul eden Suarez, resmi evrakların hazırlanmasının ardından Brezilya'ya gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.



