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  4. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservisleri Eyüpspor tarafından açıklandı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservisleri Eyüpspor tarafından açıklandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.01.2025 15:09
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Sezonun en flaş ekiplerinden olan Eyüpspor'da takımın iki yıldızı Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservisleri belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bilinen iki oyuncu hakkında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservisleri Eyüpspor tarafından açıklandı!
Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservis bedelini açıkladı.

"20 MİLYON EURO"

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İki oyuncuya da 10 milyon Euro ayrı ayrı bonservis istediklerini belirten Kulaksız, "Bunu söyleyip pazarlık malzemesi yapmak istemiyorum ama ilk etapta belirlediğimiz rakam; 10'ar milyon Euro minimum transfer bedeli belirledik" dedi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DEVREDE

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Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Galatasaray ile Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia ediliyordu. Eyüpspor'dan gelen bu açıklamanın ardından iki takımın da nasıl bir aksiyon alacağı büyük merak konusu oldu. (Ekol TV)

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