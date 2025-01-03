Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservisleri Eyüpspor tarafından açıklandı!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservis bedelini açıkladı.

"20 MİLYON EURO"

İki oyuncuya da 10 milyon Euro ayrı ayrı bonservis istediklerini belirten Kulaksız, "Bunu söyleyip pazarlık malzemesi yapmak istemiyorum ama ilk etapta belirlediğimiz rakam; 10'ar milyon Euro minimum transfer bedeli belirledik" dedi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DEVREDE

Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Galatasaray ile Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia ediliyordu. Eyüpspor'dan gelen bu açıklamanın ardından iki takımın da nasıl bir aksiyon alacağı büyük merak konusu oldu. (Ekol TV)