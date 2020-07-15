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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mohammed Kudus transferinde kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Yakın dönemde Emre Akbaba, Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, son olarak Nordsjaelland'in 19 yaşındaki hücumcusu Mohammed Kudus göz koymuştu. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Kudus, 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mohammed Kudus transferinde kötü haber

Galatasaray ve Fenerbahçe 'ye transferde kötü haber. Yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki yıldızı Mohammed Kudus'e kanca attığı gündemi uzun süredir meşgul ediyordu.

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Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin güleceği merak edilirken, araya giren Ajax, mutlu sona ulaştı. Genç oyuncuları astronomik bedellerle dünya devlerine satan Amsterdam ekibi, 9 milyon Euro karşılığında Kudus'ü kadrosuna kattı. Ganalı futbolcu, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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