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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2025 16:34
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur şansı için flaş bir detay ortaya çıktı. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur ihtimalini açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Football Meets Data, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini açıklayarak sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü analiz sitesi Football Meets Data, takımların sezon boyunca performanslarına göre istatistik ortaya çıkartıp analizler yapmasıyla tanınıyor.

GALATASARAY FAVORİ!

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Galatasaray, %64 ihtimalle turu geçen taraf olacak. Ünlü veri sitesi rakibimiz AZ Alkmaar'a yalnızca %36 şans tanıdı.

FENERBAHÇE DE FAVORİ!

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Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin istatistiklerini de paylaşan Football Meets Data, Fenerbahçe'nin play-off turunu geçme ihtimalini %58 olarak belirledi.

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