Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Football Meets Data, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini açıklayarak sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü analiz sitesi Football Meets Data, takımların sezon boyunca performanslarına göre istatistik ortaya çıkartıp analizler yapmasıyla tanınıyor.
Galatasaray, %64 ihtimalle turu geçen taraf olacak. Ünlü veri sitesi rakibimiz AZ Alkmaar'a yalnızca %36 şans tanıdı.
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin istatistiklerini de paylaşan Football Meets Data, Fenerbahçe'nin play-off turunu geçme ihtimalini %58 olarak belirledi.
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