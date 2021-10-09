Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu. Fenerbahçe D Grubu'nda, Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile eşleşti. E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ise Galatasaray'ın rakipleri oldu.

Grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak iki takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül: Galatasaray - Lazio

30 Eylül: Marsilya - Galatasaray

21 Ekim: Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım: Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: Galatasaray - Marsilya

9 Aralık: Lazio - Galatasaray

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül: Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim: Fenerbahçe - Royal Antwerp

4 Kasım: Royal Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım: Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık: Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt

'Gruptan rahat çıkarız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kura çekimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu sene farklı bir enerji yakaladık. Beklediğimiz 3-4 transferimizi de yetiştirirsek bu gruptan rahat çıkarız. Şu anki kadroyla da gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Olympiakos forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, Twitter'da Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Çok yakında görüşürüz" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe de eski oyuncusuna, "Biz de seni çok özledik" diyerek cevap verdi.

https://twitter.com/Fenerbahce\_EN/status/1431210680678555652

'Güzel bir kura oldu'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık da "Güzel bir kura oldu. DNA'larında her zaman burada yarışmaya alışık olan bir camiayız. Dün gece oynatamadığımız oyuncularımızın, takıma katılımıyla daha farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum" diyerek kurayı yorumladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer gruplar ise şöyle:

A GRUBU: Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Prag, Brondby

B GRUBU: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

C GRUBU: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

Turnuvanın formatı değişti

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'nin oluşturulmasıyla birlikte Avrupa Ligi'nin de statüsü değişti.

Buna göre Avrupa Ligi'nde 8 grupta 32 takım karşı karşıya gelecek. Yeni statü ile gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Grubunu ikinci bitiren 8 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü olan takımlar eleme maçları oynayacak. Turu geçen takımlar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi'nde grubunu 3.sırada bitiren takımlar ise benzer şekilde UEFA Konferans Ligi'nden gelecek takımlarla eleme maçları oynamaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayacak ve 9 Aralık'ta sona erecek.

Avrupa Ligi finali 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrinde; Konferans Ligi finali ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da oynanacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş ise dün çekilen kuralarla C Grubu'nda yer aldı.

Siyah beyazlı ekibin bu grupta rakipleri Portekiz'den Sporting, Almanya'dan Dortmund ve Hollanda'da Ajax takımları oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Trabzonspor ise play-off turlarını geçemeyerek Avrupa'ya veda etti.

Sivasspor Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 5-0 yenilerek elendi. Sivasspor ilk maçta da kendi evinde sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Trabzonspor ise İtalyan takımı Roma'ya karşı 3-0 mağlup oldu. Trabzon'daki ilk maç da Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.