Beşiktaş'ın kasası doldu taştı! Demir Ege Tıknaz resmen Braga'da: İşte KAP'a bildirilen o dev rakam!

Beşiktaş Kulübü, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi SC Braga'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-Beyazlıların açıkladığı rakamlar, camiada büyük memnuniyet yarattı.

KASAYA 7 MİLYON EURO GİRDİ

KAP'a yapılan açıklamaya göre; Braga, Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a 7.000.000 Euro net sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

BONUSLAR VE SATIŞTAN PAY

Anlaşmada sadece net bonservis değil, bonuslar ve geleceğe yönelik maddeler de dikkat çekti:

Bonus: Şarta bağlı olarak 500.000 Euro bonus ödemesi yapılacak.

Sonraki Satıştan Pay: Demir Ege'nin başka bir kulübe transfer olması durumunda, Braga'nın elde edeceği kardan (Beşiktaş'a ödenen bedel düşüldükten sonra kalan kısımdan) %20 pay Beşiktaş'a verilecek.

Bu transferle birlikte Beşiktaş, öz kaynağından yetiştirdiği bir yeteneği daha Avrupa'ya göndererek ciddi bir ekonomik gelir elde etmiş oldu.