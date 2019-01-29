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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.01.2019 14:42 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Kasımpaşa transfer pazarlığı için masaya oturdu. Galatasaray'ın 9 milyon Euro+Eren Derdiyok teklifine Kasımpaşa 13 milyon Euro cevabı verdi. Taraftaların 11-12 milyon Euro bir bedelde anlaşması bekleniyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

BiP Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile asbaşkan Abdürrahim Albayrak şu anda Kasımpaşalı Mbaye Diagne transferi için Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner’le görüşme halinde...

Galatasaray'ın 9 milyon Euro + Eren Derdiyok teklifine Kasımpaşa cephesi önce 13 milyon Euro ile cevap verdi. Tarafların 11-12 milyon Euro gibi bir bedelde el sıkışması bekleniyor.

Bu arada Galatasaray, Trezeguet'i ye istedi ancak Kasımpaşa, Mısırlı yıldızı için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyince hemen vazgeçildi.

Diagne bu sezon Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 20 gol attı ve 2 asist yaptı. Diagne, Spor Toto Süper Lig gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kasımpaşa Mbaye Diagne eren derdiyok trezeguet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Mbaye bu adilere gelirse değerini 50K € düşürür.
verme yönetim diagneye verme o kadar parayı
inşallah ama ben inanmıyorum.. Bu beceriksiz yönetim yapamaz bu işide
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