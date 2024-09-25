Galatasaray ve PAOK taraftarları arasında gerginlik çıktı! İzmir Marşı açıldı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray ile Paok kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarı arasında gerginlik çıktı.
PAOK taraftarıyla Galatasaraylı taraftarlar tartıştı. Olaya güvenlik ekipleri müdahalede bulundu.
PAOK taraftarları kendilerine tahsis edilmiş tribünlerin dışında Galatasaray taraftarlarının yanında görüntülendi.
Mücadele öncesinde İstanbul yolculuğuna başlayan Yunan temsilcisi, "Konstantinopolis'e giden yol" ifadelerini kullanmıştı. Rams Park hoparlörlerinden PAOK'lu taraftarların stada girdiği andan itibaren İzmir Marşı çalınmaya başlandı.
Galatasaray - PAOK maçı öncesi stadyumda İzmir Marşı çalındıpic.twitter.com/rpISpSQALv— Mynet (@mynet) September 25, 2024