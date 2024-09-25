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Galatasaray ve PAOK taraftarları arasında gerginlik çıktı! İzmir Marşı açıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.09.2024 21:59
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray ve PAOK taraftarları arasında gerginlik çıktı! İzmir Marşı açıldı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray ile Paok kozlarını paylaşıyor.

TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

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Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarı arasında gerginlik çıktı.

PAOK taraftarıyla Galatasaraylı taraftarlar tartıştı. Olaya güvenlik ekipleri müdahalede bulundu.

PAOK taraftarları kendilerine tahsis edilmiş tribünlerin dışında Galatasaray taraftarlarının yanında görüntülendi.

İZMİR MARŞI AÇILDI

Mücadele öncesinde İstanbul yolculuğuna başlayan Yunan temsilcisi, "Konstantinopolis'e giden yol" ifadelerini kullanmıştı. Rams Park hoparlörlerinden PAOK'lu taraftarların stada girdiği andan itibaren İzmir Marşı çalınmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
PAOK avrupa ligi galatasaray
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