Galatasaray - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray ile Vfb Stuttgart, 3 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla RAMS Park sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Galatasaray, Vfb Stuttgart ile 3 Kasım 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacak. Her iki takım da güçlü performanslarla bu maça geliyor.
Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.
Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 9 puanla 11. sırada.
Galatasaray, son 4 maçında galibiyet elde ederek güçlü bir form serisi yakaladı.
Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formunu yükseltmiş durumda. Vfb Stuttgart ise son 5 maçında 2 galibiyet ile birlikte 3 mağlubiyet yaşadı, bu da onların zorluk yaşadığını gösteriyor.
Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Vfb Stuttgart kadrosunda Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Josha Vagnoman (Sakat - Adale Problemi), Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Leo Sauer (Sakat - Kas Sakatlığı), Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Angelo Stiller (Sakat - Kasığından Sakat) ve Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Gabriel Sara. Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Ermedin Demirovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller.
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