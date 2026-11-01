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Galatasaray - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray, Vfb Stuttgart ile Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takımın son durumları ve eksiklikleri detaylı bir şekilde incelendi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Galatasaray - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray
Salı 20:45
03.11.2026
Vfb Stuttgart
Stadyum: RAMS Park Yayın: TRT 1

Galatasaray ile Vfb Stuttgart, 3 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla RAMS Park sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray, Vfb Stuttgart ile 3 Kasım 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacak. Her iki takım da güçlü performanslarla bu maça geliyor.

Lig Durumu

Galatasaray

1. Trendyol Süper Lig
O
10
G
8
B
1
M
1
P
25
23
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+11
Averaj

Vfb Stuttgart

11. Almanya Bundesliga Ligi
O
8
G
3
B
0
M
5
P
9
14
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Galatasaray 23 / 12
Vfb Stuttgart 14 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Galatasaray İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 1 / 0
Gol
11 – 6
Vfb Stuttgart Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 0 / 3
Gol
8 – 10

Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.

Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 9 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Galatasaray G G G G M

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 26.10.2026 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 21.10.2026 Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 13.10.2026 Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M
Vfb Stuttgart G M M G M

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Bayer Leverkusen 2-4 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G
  • 28.10.2026 Paderborn 07 0-1 Vfb Stuttgart Almanya Federasyon Kupası G
  • 23.10.2026 Vfb Stuttgart 2-3 M'gladbach Almanya Bundesliga Ligi M
  • 20.10.2026 Vfb Stuttgart 1-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Hamburger SV 1-0 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M

Galatasaray, son 4 maçında galibiyet elde ederek güçlü bir form serisi yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formunu yükseltmiş durumda. Vfb Stuttgart ise son 5 maçında 2 galibiyet ile birlikte 3 mağlubiyet yaşadı, bu da onların zorluk yaşadığını gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Galatasaray

6 eksik
Kaan Ayhan Yok Statü Gereği
Kazımcan Karataş Yok Statü Gereği
Arda Ünyay Yok Statü Gereği
Can Armando Güner Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Eyüp Aydın Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Vfb Stuttgart

7 eksik
Dan-Axel Zagadou Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Josha Vagnoman Sakat Adale Problemi
Justin Diehl Sakat Uyluk Sakatlığı
Leo Sauer Sakat Kas Sakatlığı
Stefan Drljaca Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Angelo Stiller Sakat Kasığından Sakat
Leonidas Stergiou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Vfb Stuttgart kadrosunda Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Josha Vagnoman (Sakat - Adale Problemi), Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Leo Sauer (Sakat - Kas Sakatlığı), Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Angelo Stiller (Sakat - Kasığından Sakat) ve Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 9 Gol 3 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 4 Asist
Alexey Batrakov Galatasaray 1 Gol 3 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Ermedin Demirovic Ermedin Demirovic Vfb Stuttgart 5 Gol 0 Asist
Josha Vagnoman Josha Vagnoman Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist
Jamie Leweling Jamie Leweling Vfb Stuttgart 1 Gol 1 Asist
Angelo Stiller Angelo Stiller Vfb Stuttgart 0 Gol 2 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Gabriel Sara. Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Ermedin Demirovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller.

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray - Vfb Stuttgart maçı ne zaman?

3 Kasım 2026 tarihinde.

Galatasaray - Vfb Stuttgart maçı saat kaçta?

20:45'te.

Galatasaray - Vfb Stuttgart maçı hangi kanalda?

TRT 1 kanalında yayınlanacak.

Galatasaray - Vfb Stuttgart maçında hangi oyuncular eksik?

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay; Vfb Stuttgart'ta Dan-Axel Zagadou, Josha Vagnoman, Justin Diehl, Angelo Stiller.

Galatasaray ve Vfb Stuttgart'ın ligde kaç puanı var?

Galatasaray 25 puanla 1. sırada, Vfb Stuttgart 9 puanla 11. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart galatasaray
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