Galatasaray - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Galatasaray Salı 20:45 Vfb Stuttgart

Galatasaray ile Vfb Stuttgart, 3 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla RAMS Park sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray, Vfb Stuttgart ile 3 Kasım 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacak. Her iki takım da güçlü performanslarla bu maça geliyor.

Lig Durumu Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 10 G 8 B 1 M 1 P 25 23 Attığı Gol 12 Yediği Gol +11 Averaj Vfb Stuttgart 11. Almanya Bundesliga Ligi O 8 G 3 B 0 M 5 P 9 14 Attığı Gol 15 Yediği Gol -1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Galatasaray 23 / 12 Vfb Stuttgart 14 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı G Galatasaray İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 1 / 0 Gol 11 – 6 VS Vfb Stuttgart Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 0 / 3 Gol 8 – 10

Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.

Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 9 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Galatasaray G G G G M tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M Vfb Stuttgart G M M G M tüm kulvarlar Bayer Leverkusen 2-4 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G

Paderborn 07 0-1 Vfb Stuttgart Almanya Federasyon Kupası G

Vfb Stuttgart 2-3 M'gladbach Almanya Bundesliga Ligi M

Vfb Stuttgart 1-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi B

Hamburger SV 1-0 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M

Galatasaray, son 4 maçında galibiyet elde ederek güçlü bir form serisi yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formunu yükseltmiş durumda. Vfb Stuttgart ise son 5 maçında 2 galibiyet ile birlikte 3 mağlubiyet yaşadı, bu da onların zorluk yaşadığını gösteriyor.

Eksik Oyuncular Galatasaray 6 eksik Kaan Ayhan Kazımcan Karataş Arda Ünyay Can Armando Güner Eyüp Aydın Vfb Stuttgart 7 eksik Dan-Axel Zagadou Josha Vagnoman Justin Diehl Leo Sauer Stefan Drljaca Angelo Stiller Leonidas Stergiou

Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Vfb Stuttgart kadrosunda Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Josha Vagnoman (Sakat - Adale Problemi), Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Leo Sauer (Sakat - Kas Sakatlığı), Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Angelo Stiller (Sakat - Kasığından Sakat) ve Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Victor Osimhen Galatasaray 9 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 4 Asist Alexey Batrakov Galatasaray 1 Gol 3 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Ermedin Demirovic Vfb Stuttgart 5 Gol 0 Asist Josha Vagnoman Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist Jamie Leweling Vfb Stuttgart 1 Gol 1 Asist Angelo Stiller Vfb Stuttgart 0 Gol 2 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Gabriel Sara. Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Ermedin Demirovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller.