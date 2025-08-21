SPOR

Galatasaray Victor Nelsson için resmi açıklama yaptı! Danimarkalı stoper İtalyan ekibi Verona'ya kiralandı...

Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un İtalyan ekibi Verona'ya kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray Victor Nelsson için resmi açıklama yaptı! Danimarkalı stoper İtalyan ekibi Verona'ya kiralandı...
Burak Kavuncu
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Süper Lig ekibi Galatasaray, Victor Nelsson'un Verona'ya kiralandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray Victor Nelsson için resmi açıklama yaptı! Danimarkalı stoper İtalyan ekibi Verona ya kiralandı... 1

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

