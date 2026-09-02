Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

VICTOR NELSSON'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, 2021 yılında kadrosuna kattığı Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye resmi olarak iletti.

GALATASARAY KARİYERİ SONA ERDİ

Danimarkalı stoper, Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atarken özellikle şampiyonluklarla dolu dönemde takımın savunmasında önemli rol üstlendi.

Nelsson'un sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Galatasaray'da uzun süredir devam eden oyuncuyla ilgili belirsizlik de sona ermiş oldu.