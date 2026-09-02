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Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi
Burak Kavuncu

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

VICTOR NELSSON'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, Victor Nelsson un sözleşmesinin feshedildiğini TFF ye bildirdi 1

Galatasaray, 2021 yılında kadrosuna kattığı Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye resmi olarak iletti.

GALATASARAY KARİYERİ SONA ERDİ

Galatasaray, Victor Nelsson un sözleşmesinin feshedildiğini TFF ye bildirdi 2

Danimarkalı stoper, Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atarken özellikle şampiyonluklarla dolu dönemde takımın savunmasında önemli rol üstlendi.

Nelsson'un sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Galatasaray'da uzun süredir devam eden oyuncuyla ilgili belirsizlik de sona ermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Victor Nelsson galatasaray
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