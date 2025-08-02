Galatasaray Victor Osimhen'i böyle tanıttı! Paylaşım rekorları kırdı, herkes o videoyu konuşuyor

Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'den uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımında “Her maskenin ardında, ortaya çıkmayı bekleyen bir görev, bir amaç ve bir miras yatar.” ifaderleri kullanılılrken, Osimhen için İstanbul Boğazı'nda ve Galatasaray Adası'nda çekilen tanıtım videosu büyük beğeni topladı ve devamının da geleceği ifade edildi.
𝓑𝓮𝓱𝓲𝓷𝓭 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓶𝓪𝓼𝓴 𝓵𝓲𝓮𝓼 𝓪 𝓶𝓲𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷, 𝓪 𝓹𝓾𝓻𝓹𝓸𝓼𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓪 𝓵𝓮𝓰𝓪𝓬𝔂 𝔀𝓪𝓲𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓾𝓷𝓯𝓸𝓵𝓭.#𝓢𝓞𝓛𝓞𝓘𝓛𝓖𝓐𝓛𝓐 💛❤️ pic.twitter.com/ywPyFqTW6G— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2025
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