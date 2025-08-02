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Galatasaray Victor Osimhen'i böyle tanıttı! Paylaşım rekorları kırdı, herkes o videoyu konuşuyor

Galatasaray'ın ses getiren transferi Victor Osimhen resmi imzayı atarken Sarı-Kırmızılı kulüp çektiği görkemli bir video ile Nijeryalı golcüyü tanıttı. İşte detaylar...

Galatasaray Victor Osimhen'i böyle tanıttı! Paylaşım rekorları kırdı, herkes o videoyu konuşuyor
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'den uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaştı.

"HER MASKENİN ALTINDA..."

Galatasaray Victor Osimhen i böyle tanıttı! Paylaşım rekorları kırdı, herkes o videoyu konuşuyor 1

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımında “Her maskenin ardında, ortaya çıkmayı bekleyen bir görev, bir amaç ve bir miras yatar.” ifaderleri kullanılılrken, Osimhen için İstanbul Boğazı'nda ve Galatasaray Adası'nda çekilen tanıtım videosu büyük beğeni topladı ve devamının da geleceği ifade edildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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