Galatasaray, Victor Osimhen için 125 milyon Euro'luk teklifi reddetti!

Galatasaray'ın şampiyonluğunda bir numaralı yıldız konumunda bulunan Victor Osimhen için Avrupa devleri adeta sıraya girdi. Sezon bittikten sonra birçok takımdan teklif aldığı iddia edilen Galatasaray'ın yapılan son teklifleri de reddettiği ortaya çıktı.

125 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

Avrupa basınında yer alan habere göre; Chelsea, Real Madrid, Manchester United, PSG ve Bayern Münih kulüplerinden birisi, Galatasaray'a 125 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptı.

GALATASARAY DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Galatasaray, Victor Osimhen için gelen 125 milyon Euro'luk astronomik transfer teklifini düşünmeden reddetti. Önümüzdeki sezon Avrupa'da da başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın bu rakama Osimhen'i satmayacağı öğrenildi.

150 MİLYON EURO ÖNERİLİRSE...

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; Galatasaray'ın ancak 150 milyon Euro gibi bir bedel karşılığında masaya oturacağı aktarıldı.