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Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

İtalyan basınından Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediğini ve Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia
Emre Şen

İtalyan medyasında yer alan habere göre; Victor Osimhen, Galatasaray'da kalmak istiyor ve Galatasaray'ın yıllık 16 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.

İTALYAN BASININDAN BOMBA İDDİA

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia 1

Bir süredir tatilde olan Victor Osimhen kararını verdi. Correire dello Sport'un haberine göre; Nijeryalı santrforun, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia 2

Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıllık 16 milyon Euro'luk (752 milyon TL) teklifini kabul etti. Napoli ile sözleşme pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen konusunda büyük bir adım atmış oldu.

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galatasaray Osimhen
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