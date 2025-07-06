Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

İtalyan medyasında yer alan habere göre; Victor Osimhen, Galatasaray'da kalmak istiyor ve Galatasaray'ın yıllık 16 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.
Bir süredir tatilde olan Victor Osimhen kararını verdi. Correire dello Sport'un haberine göre; Nijeryalı santrforun, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi.
Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıllık 16 milyon Euro'luk (752 milyon TL) teklifini kabul etti. Napoli ile sözleşme pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen konusunda büyük bir adım atmış oldu.
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