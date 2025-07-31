Galatasaray, Victor Osimhen transferini açıkladı ve Türkiye rekoru kırıldı! İşte noktası virgülüne tüm maliyeti

Galatasaray, bonservisi İtalya temsilcisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyuruda 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi ve tüm detaylar paylaşıldı.

OSIMHEN TRANSFERİNİN TÜM DETAYLARI

-75 milyon euro bonservis

-Oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u Napoli'ye ödenecek

-Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme

-15 milyon euro maaş

-1 milyon euro sadakat primi

-5 milyon euro imaj hakkı

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'a 75 milyon Euro bedelle transfer olan Osimhen, Türkiye futbol tarihinin en pahalı transferi oldu.

BU YAZ YAPILAN EN PAHALI ÜÇÜNCÜ TRANSFER OSIMHEN

Victor Osimhen, bu yaz dünyanın en pahalı 3. transferi oldu.

Florian Wirtz, Liverpool

125 milyon Euro

Hugo Ekitike, Liverpool

95 milyon Euro

Victor Osimhen, Galatasaray

75 milyon Euro

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

Galatasaray, Osimhen’i resmen açıkladı.

“Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.”