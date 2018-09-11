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Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

BASKETBOL HABERLERİ  | 11.09.2018 08:33 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Victoria Macaulay'i transfer etti.

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Victoria Macaulay'i transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geride kalan sezonu Yunan temsilcisi Olympiakos'ta geçiren Macaulay'in, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda sahaya çıktığı 9 maçta 15 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,9 top çalma istatistikleriyle mücadele ettiği kaydedildi.

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