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Galatasaray Yairo Moreno'yu kadrosuna katıyor

25.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Yairo Moreno'yu kadrosuna katıyor

Galatasaray, Meksika'da Club Leon forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno'yu kadrosuna katıyor. Transferde herhangi bir pürüz kalmadığı, genç futbolcunun şimdiden Türkçe öğrenmeye başladığı kaydedildi.

Kiralık Marcelo Saracchi için sezon sonu girişim yapılmayacak. Kolombiya basınındaki haberlere göre, Galatasaray, Leon takımının sol beki Yairo Moreno'yla anlaştı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 25 yaşındaki başarılı futbolcu, şimdiden Türkçe derslerine başladı.

YAIRO MORENO KİMDİR?

2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.

Doğum tarihi: 4 Nisan 1995

Yaş: 25

Nereli: Necoclí, Kolombiya

Boy: 1,84 m.

Kilo: 70 kg.

(AKŞAM)


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