Galatasaray Yaser Asprilla transferini resmen duyurdu! İşte oyuncunun maliyeti

Galatasaray kış transfer döneminde ilk hamlesini Noa Lang'ı kadrosuna katarak yaparken, Fatih Karagümrük maçının ardından bir takviye daha yaptı. Cimbom, Yaser Asprilla transferini resmen KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Galatasaray yeni sezon transferleri kapsamında genç bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı camia İspanya futbol takımlarından Girona'da forma giyen Kolombiyalı Yaser Asprilla'nın transferini resmen duyurdu...

GALATASARAY TRANSFERİ RESMEN DUYURDU!

Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DURSUN ÖZBEK'TEN ASPRILLA AÇIKLAMASI GELDİ

Dursun Özbek, "Yaser Asprilla, Galatasaray'a hoş geldi. Galatasaray için önemli bir transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten çok ümitliyim. Başarılı olacağına inanıyorum. Sezon sonunda da beraber şampiyonluğu kutlarız inşallah.

Sanchez önemli bir oyuncumuz, aynı takımda oynamış olmaları Yaser'in takımdaki abisi olarak yardımcı olacak. Bu da bizim için güzel bir şey." dedi.

ASPRILLA'DAN İLK SÖZLER! "BAYILDIM DİYEBİLİRİM..."

Yaser Asprilla: "Çok mutluyum bu büyük kulübe geldiğim için. Başkanıma bunu gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum.

Çok heyecanlıyım, Davinson ile milli takımda beraberdik, bana çok destek olduk. Onunla takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok yardımcı ve destek olacağından eminim. Burada birçok büyük oyuncu var, onlardan çok şey öğreneceğim.

Kemerburgaz Tesisleri çok çılgın, çok güzel. Bayıldım diyebilirim. Arkadaşlarımdan daha önce duymuştum."

MALİYETİ BELLİ OLDU...

Kiralama bedeli yok.
Satın alma opsiyonu zorunlu değil.
Maaş: 1.2 M€

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!

Yaser Asprilla, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.

JHON DURAN YANITI GELDİ!

Jhon Duran ve Yaser Asprilla arkadaşlığı hakkında gelen soruya bakın ne yanıt verdi...

Yaser Asprilla: Onunla çok uzun süredir arkadaşız; 9 yaşından beri arkadaşız ve çok çok yakınız. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımıza eminim.

SAĞLIK KONROLÜNDEN GEÇTİ...

YASER ASPRILLA KİMDİR?

Kolombiya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en heyecan verici yeteneklerden biri olan Yaser Asprilla, 19 Kasım 2003 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan genç futbolcu, teknik kapasitesi ve hızıyla Avrupa'nın en önemli liglerinde şimdiden adından söz ettirmeyi başarmıştır. 1.76 metre boyundaki Asprilla, sol ayağını kullanmadaki ustalığıyla tanınmaktadır. Sahada genellikle sağ kanat pozisyonunda görev alsa da, oyun görüşü ve teknik becerisi sayesinde on numara ve sol kanat bölgelerinde de yüksek verimle oynayabilmektedir. Dar alandaki çabukluğu ve kilit pas yeteneğiyle 'oyun kurucu kanat' profili çizmektedir.

Öte yandan Yaser Asprilla bu sezon İspanya La Liga'da 15 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamazken, 2 kez çıktığı İspanya Kral Kupası mücadelesinde 1 gol atmayı başardı.

KARİYERİ VE DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ...

Kolombiya futbolunun son yıllardaki önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Yaser Asprilla, profesyonel kariyerine ülkesinin yetenek üretimiyle bilinen Envigado kulübünde başladı. Genç yaşta gösterdiği performans, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2022 yılında İngiltere Championship ekibi Watford’a transfer olan Asprilla, ligin fiziksel temposu yüksek yapısında 80’in üzerinde karşılaşmada forma giyerek önemli bir tecrübe kazandı. İngiltere’deki bu süreç, genç oyuncunun oyun olgunluğunu belirgin şekilde artırdı.

Asprilla, 2024 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle La Liga temsilcisi Girona’ya imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İspanya’da oyun zekâsını ve teknik yönlerini daha da geliştiren Kolombiyalı futbolcu, performansıyla Avrupa vitrininde adından söz ettirmeye devam ediyor.

CANLI | Fenerbahçe - Göztepe maç anlatımı!
F.Bahçe açıkladı! Göztepe maçı öncesi sakatlık: Kadroda yok
