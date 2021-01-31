Galatasaray, Yedlin ve Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Newcastle United forması giyen ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin ve Fernandes'i KAP'a bildirdi.

"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

Galatasaray, önceden anlaşmaya vardığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getiriyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu akşam saat 22.30'da İstanbul'da olacak. Devre arası transfer döneminde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferlerini açıklayan Galatasaray, Yedlin transferini de resmen açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newscastle United'ta forma giyen DeAndre Yedlin, Galatasaray'ın yeni sağ beki oldu. Yedlin, 22.30'da İstanbul'a geliyor. Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Omar'ın talihsiz bir kaza sonucu yeşil sahalardan uzak kalması sonucunda Terim'in raporuyla sağ bek transferi de bitmiş oldu.

ART ARDA GELDİ!

"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray, Benfica’dan Gedson Fernandes’i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.Portekizli orta sahanın yarın İstanbul’da olması bekleniyor.Merkez orta saha dışında on numara pozisyonunda da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 4.5 milyon Euro karşılığında Tottenham’a kiralanmıştı.

