Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Joao Felix İstanbul'a geldi ve görüşme gerçekleştirildi

Galatasaray, Mertens'in gitmesiyle boşalan 10 numara pozisyonu için Joao Felix ile görüşme gerçekleştirdi.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Joao Felix, menajeri aracılığı ile istediği maaşı Galatasaray yönetimine bildirerek Türkiye'den ayrıldı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Okan Buruk'un istediği oyuncuların başında gelen Joao Felix için Galatasaray'ın girişim yapacağı ifade edildi. Galatasaray ile yaptığı görüşmenin ardından Lizbon'a geri dönen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.