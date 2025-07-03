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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Joao Felix İstanbul'a geldi ve görüşme gerçekleştirildi

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Mertens'in takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numara koltuğu için Joao Felix ismi gündeme geldi.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Joao Felix İstanbul'a geldi ve görüşme gerçekleştirildi
Emre Şen

Galatasaray, Mertens'in gitmesiyle boşalan 10 numara pozisyonu için Joao Felix ile görüşme gerçekleştirdi.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Joao Felix İstanbul a geldi ve görüşme gerçekleştirildi 1

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Joao Felix, menajeri aracılığı ile istediği maaşı Galatasaray yönetimine bildirerek Türkiye'den ayrıldı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Joao Felix İstanbul a geldi ve görüşme gerçekleştirildi 2

Okan Buruk'un istediği oyuncuların başında gelen Joao Felix için Galatasaray'ın girişim yapacağı ifade edildi. Galatasaray ile yaptığı görüşmenin ardından Lizbon'a geri dönen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
4 büyük takımın Hakemlerin günahlarını alma sezonu ve Ağlama sezonuna az kaldı arkadaşlar.
çöp..her gittiği takımda başarısız..
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