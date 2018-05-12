Galatasaray Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray Malatya maçı izle)

Süper Lig 33. haftasında Galatasaray'ın konuğu Evkur Yeni Malatyaspor. Türk Telekom Stadı'nda son kez taraftarı önüne çıkacak olan Galatasaray, Yeni Malatya maçını kazanarak şampiyonluğu son haftada kazanmak istiyor. 21. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray'ın önünde zorlu Yeni Malatya maçı ile Göztepe deplasmanı var. Takipçileri ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Galatasaray, Yeni Malatya maçından güzel bir futbol ile galip çıkmayı hedefliyor. Galatasaray - Yeni Malatya maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Galatasaray Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - YENİ MALATYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3'er, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçebilmek için ter dökecek. Galatasaray - Yeni Malatya maçı BeIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Bu maçı BeIN Connect ile aşağıdaki linke tıklayarak online olarak satın alıp şifresiz izleyebilirsiniz.