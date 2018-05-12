Galatasaray Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray Malatya maçı izle)

Süper Lig 33. haftasında Galatasaray'ın konuğu Evkur Yeni Malatyaspor. Türk Telekom Stadı'nda son kez taraftarı önüne çıkacak olan Galatasaray, Yeni Malatya maçını kazanarak şampiyonluğu son haftada kazanmak istiyor. 21. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray'ın önünde zorlu Yeni Malatya maçı ile Göztepe deplasmanı var. Takipçileri ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Galatasaray, Yeni Malatya maçından güzel bir futbol ile galip çıkmayı hedefliyor. Galatasaray - Yeni Malatya maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Galatasaray Yeni Malatya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3'er, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçebilmek için ter dökecek. Galatasaray - Yeni Malatya maçı BeIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Bu maçı BeIN Connect ile aşağıdaki linke tıklayarak online olarak satın alıp şifresiz izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Yeni Malatya maçı şifresiz online izle
GALATASARAY'IN BÜYÜK KOZU: TÜRK TELEKOM STADI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 müsabakadan 17 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İlk yarıda oynanan maçta Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Galatasaray - Yeni Malatya maçı canlı yayın anlatımı
TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi, Sofiane Feghouli sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor. Ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düşen Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Öte yandan, Galatasaray'da Mariano Filho ile Serdar Aziz'in ise tedavileri sürüyor.
Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yeniden takıma dönecek. Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamayan Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kadroya girebilecek.
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Sinan Gümüş ve Ryan Donk, Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin son haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
Türk Telekom Stadı'na çıkacak olan Yeni Malatyaspor'da eksik bulunmuyor. Emanuel Dening, Adem Büyük ve Eren Tozlu ise sarı kart sınırında olan futbolcular.
GALATASARAY - YENİ MALATYA MAÇI MUHTEMEL ONBİRLERİ
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Okechukwu, Eren, Diallo, Aytaç, Adem, Boutaib
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