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Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Godson Azubuike'yi istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Godson Azubuike’ye teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Fatih Terim'in Godson Azubuike'yi çok beğendiği ve futbolcunun alınması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Godson Azubuike'yi istiyor

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın ön libero mevkii için Evkur Yeni Malatyaspor'un Nijeryalı genç orta sahası Godson Azubuike’ye teklif sunduğu iddia ediliyor.

Galatasaray’da deneyimli teknik adam Fatih Terim'in, önümüzdeki sezon orta sahada sıkıntı yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı iddia edildi.

Godson Azubuike

Selçuk İnan-Ryan Donk ikilisinden beklenen verimi alamadığı belirtilen Terim'in Fernando’nun yanına Malatyaspor’da oynayan genç futbolcu Azubuike'yi partner olarak düşündüğü belirtiliyor. 21 yaşındaki ön liberoyu yakından takip eden Fatih Terim’in Nijeryalı futbolcuyu çok beğendiği iddia edilirken, futbolcunun alınması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi. Teklifi Azubuike de doğrularken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde olabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Godson Azubuike Galatasaray Evkur yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şampiyonlar Ligi'nde Azubuike :)
harika transfer ????
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