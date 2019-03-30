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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 30.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta içi oynanacak yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı:

2 Nisan 20.00: Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
3 Nisan 20.00: Ümraniyespor-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen

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