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Galatasaray yeni on numarasına kavuşuyor! 30 milyon Euro ödenecek

On numara transferi için uzun süredir uğraş veren Galatasaray, Aleksey Batrakov ve Lokomotiv Moskova ile tüm konularda anlaşma sağladı. Bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulacak transferde genç yıldızın hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray yeni on numarasına kavuşuyor! 30 milyon Euro ödenecek
Emre Şen

Süper Lig'de hücum hattını ve 10 numara pozisyonunu güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, hem oyuncu cephesiyle hem de Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yürüttüğü görüşmelerde tüm şartlarda el sıkıştı.

BONSERVİS VE MAAŞ DETAYLARI NETLEŞTİ

Galatasaray yeni on numarasına kavuşuyor! 30 milyon Euro ödenecek 1

İki kulüp arasında son olarak ödeme takvimi ve planı üzerinde yapılan görüşmelerin de olumlu sonuçlanmasıyla birlikte dev transfer imza aşamasına getirildi. Yapılan anlaşmaya göre 21 yaşındaki yıldız adayı için ödenecek bonservis bedeli bonuslarla birlikte toplam 30 milyon Euro’ya ulaşacak. Genç futbolcunun ise sarı-kırmızılı takımdan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray yeni on numarasına kavuşuyor! 30 milyon Euro ödenecek 2

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki yaratıcılığı artırmak adına kadrosuna kattığı Rus yeteneğin hafta içerisinde İstanbul’a getirilmesi planlanıyor. Türkiye'ye gelişinin ardından detaylı sağlık kontrollerinden geçecek olan Batrakov, bir pürüz çıkmaması durumunda kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

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