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Galatasaray yeni sağ bekini buldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2020 19:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da gelecek sezon sağ bekte görev yapacak isme karar verildi. Olimpiakos ile sözleşmesi sona erecek Omar Elabdellaoui yeni sezonda Galatasaray'da forma giyemeye "Evet" dedi.

Galatasaray yeni sağ bekini buldu

Manchester City altyapısından yetişen Norveçli uzun süre Premier Lig ekipleriyle temas etti ve ilk hedefinin Ada olduğunu belirtti ancak İngiltere'den istediği teklifleri alamayan Omar “O zaman Galatasaray'a” giderim dedi. 1991 doğumlu sağ bek Norveç Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden olurken, Galatasaraylı Linnes, Omar'ın arkasında bekleyen oyunculardan biri oldu.

LINNES AYRILACAK

Galatasaray'da Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Diğer bir sağ bek Martin Linnes ise sözleşmesi devam etmesine rağmen, Galatasaray'dan bir bedel istemeden sözleşmesini sona erdirmeye karar verdi. Eşinin de artık ailesine yakın olmak istemesi ve çocuklarının gelecekte eğitim hayatı için şimdiden Norveç'te bir düzen kurma fikri Linnes'in kararlarında etkili oldu.

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