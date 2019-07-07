Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmızılı takım, günün ilk idmanına salon çalışmasıyla başladı. Salondaki core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci antrenmanına bireysel salon çalışmalarıyla başlandı.
Antrenmanın sahadaki ilk bölümünde topla ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde ise ilk olarak 8'e 8 (+8) pas ve dayanıklılık çalışması, daha sonra 10'a 10 oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.
Günün ikinci idmanı öncesi, bugün 19 yaşına giren Yunus Akgün'ün doğum günü kutlandı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. (DHA)
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