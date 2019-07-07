SPOR

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmızılı takım, günün ilk idmanına salon çalışmasıyla başladı. Salondaki core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci antrenmanına bireysel salon çalışmalarıyla başlandı.

Antrenmanın sahadaki ilk bölümünde topla ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde ise ilk olarak 8'e 8 (+8) pas ve dayanıklılık çalışması, daha sonra 10'a 10 oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Günün ikinci idmanı öncesi, bugün 19 yaşına giren Yunus Akgün'ün doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. (DHA)

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...
Babel'den yeni sezon mesajıBabel'den yeni sezon mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray yeni sezon

En Çok Okunan Haberler

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

G.Saray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

G.Saray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Şaş'tan transfer açıklaması

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gervinho için Parma'dan Galatasaray'a kötü haber

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

Ryan Babel'den yeni sezon mesajı

Babel'den yeni sezon mesajı

Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

G.Saray, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

G.Saray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.